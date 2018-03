Ongeluk met vrachtwagen op A2 richting Eindhoven

Eindhovense winkeldief meteen naar kliniek

11:34 DEN BOSCH Hoewel een Eindhovenaar (24) vrijdagochtend terecht stond voor een stuk of tien winkeldiefstallen binnen luttele weken en hij ook zijn vader zou hebben mishandeld, werd het woord ‘straf’ in de rechtszaak nauwelijks gebruikt. Wel kreeg hij meteen een vonnis te horen: plaatsing in een kliniek. Die hulp was voor iedereen beter, zo vonden OM, advocaat en rechters.