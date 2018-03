Ongeluk op A2 bij Eindhoven, weg weer vrij

Bakfiets aan gruzelementen: fietser nog steeds in ziekenhuis, ook bijrijder auto gewond

13:43 EINDHOVEN – De man in de bakfiets die vrijdagnacht in Eindhoven werd aangereden door een auto, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. Ook de bijrijder van de auto ligt nog met onbekende verwondingen in het ziekenhuis.