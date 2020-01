Ongeluk zorgt voor file op A2 tussen Eindhoven en Den Bosch

Station heet nu officieel ‘Eindhoven Centraal’

14 januari EINDHOVEN - Met het onthullen van de letters ‘Eindhoven Centraal’ is dinsdag officieel de nieuwe benaming van het station in gebruik genomen. Officieel ging de naam in bij de start van de nieuwe dienstregeling in december. Toen werden de blauwe borden op de perrons al vervangen door ‘Eindhoven Centraal’.