Ongeluk zorgt voor ravage op Boschdijk in Eindhoven

Van instapklare bungalow tot zelf­bou­w­ap­par­te­ment: de tien goedkoopste huizen in Eindhoven en omgeving

7:25 EINDHOVEN - Op zoek naar een eigen paleisje voor 'weinig' geld? Op zaterdag 7 april is het Open Huizen Dag en gaan veel mensen op zoek naar misschien wel hun eerste woning. Na de lijst van duurste woningen in de omgeving, is er nu die van de goedkoopste huizen. Soms staan er op het eerste (of tweede) gezicht echt pareltjes tussen.