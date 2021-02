Ongelukken door gladde wegen na hevige sneeuwval in Zuidoost-Brabant

Op de Geldropseweg in Mierlo is zondagochtend rond 06.20 uur een auto tegen een lichtmast gebotst. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Op de Geldropseweg in Mierlo is zondagochtend rond 06.20 uur een auto tegen een lichtmast gebotst. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks

Door een ongeval op knooppunt De Hogt was de N2 (Randweg Eindhoven) richting knooppunt Leenderheide zaterdagavond dicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sint-Oedenrode

Tijdens hevige sneeuwval is een bestuurder van een auto met zijn voertuig op een wegversmalling gebotst in Sint-Oedenrode. Het verkeersongeval gebeurde zaterdag rond 21.40 uur op de Zwembadweg. De wegversmalling raakte hierdoor zwaar beschadigd. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De weg was tijdelijk dicht, een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te slepen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Werkendam, A27

Snelweg A27 bij Gorinchem is in de nacht van zaterdag op zondag in beide richtingen afgesloten geweest vanwege een geschaarde vrachtwagen. De chauffeur is uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Ongeluk in Sint-Oedenrode © Persburo Sander van Gils