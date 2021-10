Ongemakkelijk sfeer overbrengen in animatie over Groningse aardbevingen

Van der Ziel studeerde aan de Minerva Art Academy in Groningen en staat in het Klokgebouw in Hal 2 met zijn animatiefilm ‘Bewogen Woerde’. ,,Mijn film gaat over de aardbevingsproblematiek in Groningen. Mijn ouders wonen in een dorpje waarin ze er veel last van hebben. Het is echt een hoofdpijnprobleem geworden. Veel overleg met autoriteiten dat weinig oplevert. Dat sentiment dat daar leeft, wilde ik mijn film vangen.”

Ongemak

,,Ik heb met de bewoners in de getroffen gebieden gesproken over hoe onderzoekinspecties en ambtenaren bij hen langskwamen. Dan staat de inspectie letterlijk in de woonkamer te springen om te kijken hoe het ervoor staat. Het is een zeurend probleem en er wordt niet naar de mensen, maar naar het geld gekeken”, zegt Van der Ziel.

,,Naar aanleiding van al die verhalen rondom de aardbevingen, heb ik een fictief verhaal geschreven en daar heb ik een animatie van gemaakt. De ambtenaar die op bezoek komt met een meetsysteem, is erg herkenbaar. Het meetsysteem is een karakter in de film en dat is anders in beeld gebracht dan de rest van de film. Die beelden zijn riso drukken van scenes, aan elkaar gemonteerd. Daardoor krijg je een wat schokkerig beeld dat perfect past bij het thema. Er zit een ongemakkelijke sfeer in. Het is een ingewikkeld onderwerp, maar ik wilde er toch mooie esthetiek in brengen, in de film. Daar krijg ik veel reacties op.”