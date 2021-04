Ongeval in Eindhoven: bestuurder ziet tegenligger over het hoofd en raakt door botsing bekneld in eigen auto

EINDHOVEN - Een man is dinsdagmorgen gewond geraakt in Eindhoven. Op de Meerenakkerweg stak de man in zijn auto over, maar zag een auto over het hoofd die hem vol in de flank reed. De man raakte gewond.