Ongeval met drie voertuigen op A58 richting Eindhoven

‘Idiote’ dumpers van drugsafval voor de rechter wegens levensge­vaar­lij­ke brand bij Eindhoven­se flat

EINDHOVEN – Hij had er geen andere woorden voor: burgemeester John Jorritsma was pislink. ‘Platweg: pìslink’. Onder een flat in de Eindhovense wijk Gestel was een vrachtwagen vol drugsafval gedumpt en in brand gestoken.

6:17