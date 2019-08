Ongeval op A67 bij knooppunt De Hogt, verbindingsweg naar A2 korte tijd dicht

Video Van Bommel vindt ieder spoortje arrogantie voor duel met Apollon ongepast

15:55 PSV wacht donderdag tegen het Cypriotische Apollon Limassol een pittig potje, zo denkt trainer Mark van Bommel. De oefenmeester vindt alles wat in het tweeluik (volgende week is de return in Cyprus) ook maar wijst op een sprankje arrogantie richting de tegenstander totaal ongepast. Apollon is samen met Apoel Nicosia, Ominia Nicosia en AEK Larnaca een van de grote ploegen op het eiland.