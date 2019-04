Ongezeglijke verdachte uit Eindhoven vindt alsnog advocaat

CDA Eindhoven: Catharina­kerk niet achter woontoren verstoppen

11:50 EINDHOVEN - Het Stadhuisplein in Eindhoven wordt radicaal overhoop gehaald en verwordt tot een grote chaos. De Catharinakerk en Paterskerk worden verstopt achter woontorens. De CDA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad is onaangenaam verrast door de plannen die onder supervisie van Winy Maas gemaakt worden voor de hoge nieuwbouw, onder meer rond het plein.