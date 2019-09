Onkruid wegbranden gaat mis in Eindhoven: ook heg in brand

Cyber Weerbaar­heid Centrum Brainport wil een vuist maken tegen internet­cri­mi­ne­len

17:11 EINDHOVEN - Het is de nachtmerrie van menig ondernemer. Je hebt geïnvesteerd in de ontwikkeling van hightech onderdelen die je klant, een groot productiebedrijf, precies op tijd aan zijn lopende band wil. Onverwacht springen alle beeldschermen in het bedrijf op zwart. Ontwikkelaars vinden hun bestanden niet meer en machines worden niet aangestuurd. Voordat de problemen zijn opgelost is het strakke schema in de war en wie weet welke computerdata nu in handen zijn van onbekenden?