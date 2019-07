Online-grootheid Edd Stanton gamet zich naar een luxueus leven in Eindhoven

Op het eerste gezicht ziet Edd Stanton (30) eruit als een normale gast uit Engeland, die toevallig in Eindhoven woont. Jeugdige kop, blond opgeschoren haar, T-shirt en een korte broek. Maar het gouden horloge om zijn pols verraadt dat deze Youtuber en gamer niet op een houtje hoeft te bijten. En vooruit, de paarse Jaguar voor zijn villa geeft het ook wel enigszins weg. Die Jaguar F-type was overigens eerst wit. Stanton liet ’m overspuiten in de kleur chroompaars. Had-ie zin in, vond-ie mooi. Drie jaar geleden nam hij zijn wagen mee vanuit het Engelse Salisbury, waar hij vandaan komt.



Stanton wilde graag samenwonen met zijn Nederlandse maat Jordy (29). De twee werden meer dan tien jaar geleden vrienden via de gamewereld. Ze leerden elkaar dus online kennen. Ze speelden allebei het schietspel Counter-Strike.



Stanton doet dat nog steeds, zo’n acht uur per dag. Hij verdient er zijn geld mee. Onder de naam Sparkles verspreidt Stanton filmpjes via Youtube. Daarop is onder meer te zien dat hij Counter-Strike speelt. Zijn Youtubekanaal heeft bijna twee miljoen volgers. Niet zo gek dus dat bedrijven zich via de filmpjes van Stanton willen manifesteren. Bedrijven gebruiken de populariteit van Stanton om hun eigen producten aan de man te brengen.