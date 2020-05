Online spelen en knutselen bij Love by Grace Kids

Het liep allemaal zo aardig met Silvia Ardila's Love by Grace. Met dat merk ondersteunde ze 29 gezinnen uit de Wayuu-gemeenschap en had grote plannen voor verdere structurele hulp. Maar corona gooide roet in het eten. Stilzitten was geen optie en dus bedacht ze Love by Grace Kids, bedoeld om ouders en hun kinderen te helpen om de periode van isolatie beter door te komen.

Vijf dagen per week

,,Ik richt me voornamelijk op jonge kinderen, in de leeftijd van twee tot ongeveer zes jaar. En die zitten natuurlijk nog steeds veel thuis", zegt ze. ,,Daarom bedacht ik allerlei activiteiten waaraan ze samen met hun ouders online gratis kunnen meedoen. Met materialen die vrijwel iedereen in huis heeft en gemakkelijk uit te voeren. Koekjes bakken, collages maken, samen dansen en een vulkaan of lavalamp maken. Vijf dagen per week en altijd in aanwezigheid van mijn twee mascottes van Love by Grace Kids, de knuffels Nicolàs en Terry."