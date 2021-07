Onmachtige patiënte Grote Beek op haar kamer verkracht door 'neef’ uit Lieshout

Nieuw viaduct over A67 moet Veldhoven beter bereikbaar maken, vrijdag kunnen er auto’s overheen

30 juni VELDHOVEN - Auto's kunnen er pas vrijdag overheen. Maar het nieuwe viaduct over snelweg A67 bij Veldhoven is sinds woensdag al wel officieel open. Viaduct Zilverackers moet Veldhoven beter bereikbaar maken en wordt later dit jaar aangesloten op de nieuwe N69.