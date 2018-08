Onooglijke muur vertelt verhaal bombardement Rechtestraat Eindhoven

EINDHOVEN - De muur vol graffiti en gaten achter de winkels aan de Rechtestraat in Eindhoven, vertelt een verhaal. Zegt lokaal bouwhistoricus Bauke Hüsken. Het is een restant van een van de vele panden die in de oorlog verwoest werden bij vijf bombardementen.