Onrust bij Eindhovens bouwconcern Hurks

Het is een opeenstapeling van tegenvallende gebeurtenissen bij Hurks de laatste tijd. De Bekker is niet de eerste topman die bij het bedrijf vertrekt in de recente geschiedenis. Daarnaast bleek eerder dit jaar uit jaarcijfers dat de winst over 2019 met 300.000 euro mager was voor Hurks. In 2018 bedroeg de winst nog 2,8 miljoen euro. Op diverse bouwprojecten werden verliezen geleden, zoals de Picuskade in Eindhoven en Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. Verder werd in mei al rekening gehouden met een omzetdaling van zo’n dertig miljoen euro voor dit jaar.