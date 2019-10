Onrust bij zwangere vrouwen om listeriabacterie: ‘De telefoon staat roodgloeiend’

VideoEINDHOVEN - De telefoon bij 040Verloskunde staat roodgloeiend: veel zwangere vrouwen maken zich ongerust over het nieuws van de listeriabesmetting in vleeswaren die bij onder meer Jumbo en Aldi werden verkocht.

Op de parkeerplaats van de Jumbo aan de Boschdijk in Eindhoven is het vrijdagochtend nog rustig. Slechts enkele mensen doen in alle rust hun boodschappen. Van het nieuws over de mogelijk besmette vleeswaren hebben nog maar weinig mensen gehoord. Van het terugbrengen van vlees is al helemaal geen sprake bij de Eindhovense vestigingen. Die tendens verandert als het RIVM meldt dat er de afgelopen twee jaar drie mensen om het leven zijn gekomen en een vrouw een miskraam heeft gekregen door een listeriabesmetting in vleeswaren.

Veel telefoontjes

Dat merkt ook Suzanne van der Lee, verloskundige bij 040Verloskunde. .,,We krijgen erg veel telefoontjes met vragen", zegt Van der Lee. ,,Dat heeft zich in de loop van de ochtend wel geëvolueerd. Het nieuws over de besmette vleeswaren werd steeds concreter en dan zie je dat mensen echt bezorgd zijn. Dat is natuurlijk ook niet gek bij zo iets kostbaars als een zwangerschap.”

De listeriabacterie kan voedselinfectie veroorzaken. De kans op besmetting is volgens het Voedingscentrum klein, maar de gevolgen kunnen vooral voor risicogroepen als baby’s, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem ernstig zijn.

Antwoorden niet geven

,,Mensen komen met veel verschillende vragen", zegt Van der Lee van 040Verloskunde. Maar een algemeen antwoord kunnen de verloskundigen niet geven. ,,Advies is heel erg maatwerk. Het is erg afhankelijk van hoe je je voelt en hoeveel weken je zwanger bent. Ons advies is dus altijd: als je denkt dat je iets opgelopen hebt, bel ons. Dan kijken we of bloedonderzoek nodig is.”

De kaders worden ook voor de verloskundigen steeds duidelijker. ,,We weten dat besmetting vooral risicovol is voor zwangeren die zich in het eerste trimester bevinden of boven de twintig weken zwanger zijn, en die ook nog eens koorts hebben of dat de komende dagen krijgen.”

Goed onderzocht

Of zwangere vrouwen voorlopig beter maar helemaal geen voorverpakte vleeswaren meer kunnen eten, laten de specialisten in het midden. ,,Voedselveiligheid wordt door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) goed gecontroleerd en onderzocht. Wij houden die website en die van het RIVM en het Voedingscentrum in de gaten. Die voorzien ons van zinnige adviezen. Het helpt niet om emotioneel hierop te reageren.”

Volgens Van der Lee is hun manier van werken afgestemd met ziekenhuizen en huisartsen. ,,Het is belangrijk om dezelfde boodschap uit te dragen. Het is namelijk een heel erg grijs gebied waarover wij het hebben. Als je werkelijk bekijkt wie in de risicogroep valt, dan gaat het maar over een heel erg klein percentage.”

Weinig zorgen

Suzanne Blokland (21), klant bij de Jumbo, heeft nog wat ongeopende vleeswaren in de koelkast liggen. ,,Ik ga eerst checken of deze nog wel goed zijn om te eten. Dan besluit ik of ik ze weggooi of terugbreng.”