Onrust in Eindhovense politiek duurt voort: SP overweegt klacht en OAE eist excuses

Burgertop over verdeling welvaart in Eindhoven

2 februari EINDHOVEN - Eindhoven krijgt in april een burgertop over de verdeling van de welvaart in de stad. Duizend inwoners worden geselecteerd voor deelname, met speciale aandacht voor jongeren. Voormalig wethouder en begeleider Erik van Merrienboer heeft dat dinsdagavond aan de gemeenteraad toegelicht over zijn plan van aanpak.