Onrust over pgb-voorstel Eindhoven

EINDHOVEN Op verzoek van Veldhoven, Eersel en Waalre stelt Eindhoven een besluit over de hoogte van persoonsgebonden budgetten (pgb's) voor ouderinitiatieven in de regio uit.

De regiowethouders zijn opgelucht, want ze vreesden dat dit tot grote problemen zou leiden voor een aantal van de ouderinitiatieven in hun dorp. Hierbij organiseren ouders met behulp van pgb-geld zorg en wonen voor hun (vaak al volwassen) kinderen met autisme of een verstandelijke handicap.

Omstreden

Ook andere onderdelen van het nieuwe raadsvoorstel van Eindhoven voor pgb's leiden tot felle kritiek van belangenorganisaties Per Saldo en RPSW. Het is nu onzeker of de Eindhovense raad dit stuk gaat bespreken. In de loop van vrijdag komt de Eindhovense wethouder Renate Richters (GroenLinks, zorg) nog met aanvullende uitleg. Maandag wordt in de fracties besproken of men het voorstel voldoende rijp vindt voor behandeling en/of het voorstel 'controversieel' moet worden verklaard, zo meldt de griffie. Als hun reactie positief is, dan gaan de partijen het voorstel conform planning dinsdagavond 10 april gewoon bespreken. Als zij het voorstel controversieel achten, dan wordt het onderdeel van de onderhandelingen over een nieuwe coalitie en doorgeschoven totdat er een nieuw college is geïnstalleerd.

Regiogemeentes blij

,,Wij zijn in ieder geval heel blij dat Eindhoven onze bezwaren serieus heeft genomen. Eindhoven heeft een centrumfunctie voor beschermd wonen in de regio, krijgt hier geld voor van het rijk en heeft dus ook het budgetrecht. Maar haar besluiten hebben natuurlijk wel gevolgen voor de 13 aangesloten regiogemeentes. Vooral voor Veldhoven, Eersel en Waarle, waar relatief veel ouderinitiatieven zijn.", zegt wethouder Mariënne van Dongen-Lamers van Veldhoven (GBV, zorg). Eén van de beslispunten die nu uit het raadsvoorstel zijn geschrapt ging uit van een nieuw standaard vergoeding voor zorg voor àlle ouderinitiatieven in de regio, ongeacht of het gaat om bewoners met een lichte of zware vorm van autisme, een lichte of ernstige verstandelijke handicap. Van Dongen-Lamers: ,,Wij pleiten voor een tweede, hoger bedrag voor die bewoners extra intensieve zorg nodig hebben." De gemeente Eindhoven koos volgens de Veldhovense wethouder voor 'maatwerk', waarbij per bewoner gesprekken moeten worden gevoerd over een mogelijke uitzondering en dus een hogere vergoeding. ,,Dat betekent onzekerheid voor de bewoners en de ouderinitiatieven en extra werk voor de wijkteams van de betrokken gemeentes", aldus Van Dongen-Lamers. ,,Terwijl we de afgelopen jaren al zagen dat sommige ouderinitiatieven zelfs niet uitkwamen met een veel hogere vergoeding."

Eindhovense tekorten

Het Eindhovense college stelt dat zijn raadsvoorstel voor pgb's 'budgetneutraal' is. Wie gebruik maakt van een pgb kan er inderdaad niet uit opmaken in hoeverre hij of zij erop achteruit gaat. Maar ondertussen worden allerlei maatregelen in het voorstel verdedigd met verwijzingen naar de financiële tekorten van de gemeente. Alleen bij het beslispunt over ouderinitiatieven stond een concreet bedrag, en dat is er nu dus op verzoek van de regiogemeentes uitgehaald.