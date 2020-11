Onrust over verdwijnen van meer dan de helft van de bloedprikposten in regio Eindhoven, Ouderen Appèl stelt vragen

EINDHOVEN - Het aantal bloedprikposten in en rond Eindhoven wordt drastisch teruggebracht, naar verwachting met zo’n 60 procent. Voor het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) aanleiding om raadsvragen te stellen aan het college van B en W of Eindhoven voldoende zorg kan blijven leveren.

,,Een grote stad als Eindhoven moet kunnen voldoen aan genoeg zorg. Ik vind dat we dat niet meer doen als er zoveel prikposten gaan sluiten”, zegt Dré Rennenberg, fractievoorzitter van OAE. OAE maakt zich al jaren hard voor voldoende faciliteiten als huisartsenposten en bloedprikposten, om aan senioren zorg te leveren in de eigen omgeving. ,,Het college zegt niks te kunnen doen aan de sluiting, omdat dit landelijk geregeld wordt via de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat we weer brieven gaan schrijven naar Den Haag”, vervolgt Rennenberg.

Verzekeraars vergoeden steeds minder

Lynn Rulkens van diagnostisch centrum Diagnostiek voor U zegt dat de organisatie genoodzaakt is het serviceniveau te verlagen, omdat zorgverzekeraars al jaren op rij minder vergoeding betalen voor bloedafname en onderzoek. ,,Wij delen deze zorgen en hebben die ook doorgegeven aan de zorgverzekeraars. Wij monitoren nog steeds hoe de bezetting is. We hebben regelmatig overleg met de cliëntenraad en blijven zoeken naar goede zorg die past binnen de financiële middelen”, zegt Rulkens.

Helemaal naar de Stratumsedijk

Diagnostiek voor U heeft reacties gekregen op het nieuws over het sluiten van de prikposten. Een daarvan is van de voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen Eindhoven (KBO), Trudy van ­Helmond. ,,In Strijp moesten mensen na de sluiting van de prikpost in de Pastorie ineens naar de Boschdijk of de Stratumsedijk om bloed te laten prikken. Ik heb gebeld en gevraagd of wij iets konden betekenen. Ons wijkgebouw De Meerpaal was beschikbaar als locatie”, vertelt Van Helmond. ,,Diagnostiek voor U is komen kijken, ze waren enthousiast. De locatie voldoet aan alle eisen. Het is een prettige samenwerking naar ieders tevredenheid.”

Frans van Poppel en zijn vrouw vinden het fijn en zijn blij dat de prikpost nu terug is in de wijk. ,,Een paar keer per jaar komen we er wel, nu hoeven we de straat maar uit te lopen. We hebben geen parkeerproblemen meer zoals bij de Stratumsedijk.”

Geen bijdrage van de gemeente

De gemeente bevestigt dat de prikposten onder de zorgverzekeringswet vallen, en daarmee onder de verantwoordelijkheid en financiering van de zorgverzekeraars. Een financiële bijdrage vanuit de gemeente zit er niet in, omdat zij hier geen geld voor ontvangen vanuit het Rijk. Wel neemt de gemeente zo snel mogelijk contact op met Diagnostiek voor U om de zorgen te delen.