Onrust rond opvang Klokgebouw Eindhoven na heftig incident met dakloze

Jong PSV pakt eindelijk weer eens drie punten in plaats van louter pluimen

11 januari Jong PSV heeft voor het eerst in twee maanden weer een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. In Zuid-Holland won de ploeg van trainer Peter Uneken dik verdiend met 2-3 bij FC Dordrecht, na een tamelijk eenzijdig duel waarin de beslissing erg lang uitbleef. Jong PSV was bijna de hele wedstrijd heer en meester, maar bleek achterin wederom kwetsbaar en gaf zomaar twee goals weg.