Ontbijten in India, maar werken ‘in Eindhoven’: WorldEmp werft ‘digitale kennismigrant’ voor Brainport

Burgemees­ter Jorritsma door het stof over onderzoek bij Eindhoven­se moskeeën

6:00 EINDHOVEN - Een onderzoek naar islamitische gemeenschappen in Eindhoven in opdracht van de gemeente is niet stiekem uitgevoerd, zegt burgemeester John Jorritsma. Wel betreurt hij dat de moskeebesturen destijds niet over het onderzoek zijn geïnformeerd en door een publicatie in NRC afgelopen week zijn verrast. In de huidige tijdsgeest zou de gemeente dat anders hebben aangepakt.