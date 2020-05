Ontdekfabriek Eindhoven daagt kinderen uit over 1,5 metersamenleving

EINDHOVEN - ‘Hoe geef je je opa, oma of je lievelingsoom of -tante een knuffel als je zoveel afstand moet houden?’ Dat is de centrale vraag in de Anderhalf Beter Challenge die de Ontdekfabriek in Eindhoven samen met Philips organiseert. Ook andere ideeën over het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving zijn welkom.

De Ontdekfabriek op Strijp-S is ook al weer bijna twee maanden gesloten. Alleen online kunnen kinderen op ontdekkingstocht gaan in de wereld. ,,We willen laten zien dat je de corona-crisis ook positief kunt zien, als een uitdaging om de wereld te veranderen. Want dit hét moment is om juist níeuwe, bétere dingen te bedenken. Daarvoor willen we graag ideeën van kinderen genereren, want die denken daar toch vaak anders over dan volwassenen", zegt Chris Voets van de Ontdekfabriek.

Volledig scherm Chris Voets (links) en Hugo Vrijdag van de Ontdekfabriek op Strijp-S in Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Voor één ‘challenge’ is er al een sponsor gevonden in Philips. Onderwerp: hoe kunnen we iets doen aan de afsluiting voor de buitenwereld van de verpleeghuizen en het contact met de ouderen daar verbeteren. De winnaars krijgen een 3D-geprint standbeeld van zichzelf, aldus Voets.

Maar de Ontdekfabriek zoekt nog partners voor meer challenges. ,,Dan zou bijvoorbeeld PSV de uitdaging kunnen uitzetten om met ideeën te komen voor het voetballen in de anderhalvemetersamenleving. Maar het kan ook gaan over horeca of winkels. We zoeken dus nog partners voor dat soort vragen", aldus Voets.

Volledig scherm In de Scraphoek van De Ontdekfabriek in Eindhoven kun je apparaten uit elkaar halen en er iets nieuws van bouwen. © De Ontdekfabriek

Voor de Ontdekfabriek is het ook een manier om inkomsten te genereren, omdat Philips ook de technische speelplaats sponsort op deze manier. ,,80 procent van onze inkomsten zijn weggevallen door de sluiting. Tot de zomer kunnen we dit wel volhouden, maar als het langer gaat duren... dan weten we het niet. In ieder geval zullen we dan ook een lastigere exploitatie hebben als er minder kinderen binnen mogen, bijvoorbeeld. Bovendien loopt de steunregeling eind mei af, terwijl we dan waarschijnlijk nog niet open mogen. Maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt", aldus Voets.

De officiële start van de Anderhalf Beter Challenge is op woensdag 13 mei om 19.00 uur, op het YouTube-kanaal van de Ontdekfabriek. Elke week is er dan een digitaal spreekuur waar kinderen hulp en inspiratie wordt geboden bij hun challenge.