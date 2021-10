Onterfd Goed maakt de cirkel rond met ‘upcyling’ van kunst

„Inmiddels bestaan we bijna tien jaar en in die tien jaar tijd hebben we veel ‘verweesde’ objecten een tweede leven kunnen geven”, zegt Jolande Otten, directeur van Onterfd Goed. ,,Maar soms hou je toch objecten over. Objecten waarvan je er een aantal verkoopt, en dan blijven er bijvoorbeeld één of twee over. Je mag kunst niet zomaar veranderen. Dit is vastgelegd in de auteurswet van 1912. Die is wel af en toe gewijzigd in de loop der jaren, maar de essentie is nog steeds dat je de eigenlijke kunst niet mag veranderen in iets anders. We worden dus eigenlijk verplicht om deze kunst weg te gooien. En dat is een slechte zaak. Door anders naar kunst te kijken en met toestemming van de kunstenaar of de erven van de kunstenaar hebben wij nieuwe kunstobjecten kunnen realiseren.”