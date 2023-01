Onterfd Goed zoekt nieuwe locatie voor kunstverkoop, Sectie-C in Eindhoven door hoge energieprijs te duur

met video PSV wint dankzij de voetballen­de plus van Joey Veerman, die na een kansloos briefje gewoon in Eindhoven blijft

PSV heeft zaterdag een simpele zege weten te boeken op Go Ahead Eagles (2-0), waarbij de voetballende plus van Joey Veerman goed is benut. Hij keerde terug in het team, ten koste van Érick Gutiérrez.

28 januari