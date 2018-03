Onthulling tweede gedenkteken MH17 op Vliegbasis Eindhoven

Verbinding

Het gedenkteken 'De Verbinding' is een initiatief van de Stichting Walk-for-298. De stichting heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een gedenkteken te realiseren, dat herinnert aan de aankomstceremonies in de zomer van 2014 op Vliegbasis Eindhoven. Het gedenkteken wordt onthuld door de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk en Eindhovens burgemeester John Jorritsma.

298 Stenen

Het beeld is ontworpen door de 92-jarige Nijmeegse kunstenaar Toon Heijmans en bestaat uit cirkels met verschillende teksten, verwijzend naar de ramp, die samen een wereldbol vormen. De leegte die in deze bol zichtbaar is, herinnert aan de leegte die achtergebleven is bij de nabestaanden door het gemis van hun dierbaren.