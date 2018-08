Ontmoetingen aan de grens: Wim en Sjaan uit Borkel en Schaft 'zitten in de middeleeuwen'

Frans uit Eindhoven is al anderhalf jaar aan huis gekluis­terd

11:24 EINDHOVEN - Middenin de huiskamer van Frans en Annie (beiden 71) staat het ziekenhuisbed van Frans. Hij is al anderhalf jaar hun huis in de Kruidenbuurt niet meer uit geweest. Annie is ook bijna altijd thuis: haar man kan niet lopen en niet lang zitten, en moet op een speciale manier in bed liggen wil hij niet te veel pijn lijden.