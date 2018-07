Ontploffing in Eindhoven: Appartement compleet verwoest

Volgens officier van dienst (OVD) van de brandweer is een heel appartement uitgebrand. Over de oorzaak kan hij nog niks zeggen. ,,We weten ook niet wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Dat zou ook door de brand gekomen kunnen zijn." Rond 19.15 reden de meeste brandweerauto's weer weg. ,,We zullen hier nog even nablussen en opruimen. Het onderzoek is verder aan de politie."