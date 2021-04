Ontsierend ‘karkas’ tegenover PSV-stadion gaat na jaren tegen de vlakte: ‘Eindelijk kunnen we de grootste puist van de stad uitknijpen’

,,Het is heel fijn dat Breevast nog voor er een plan ligt, toch al de verantwoordelijkheid pakt om het karkas te slopen en in plaats daarvan nieuwe woningen te gaan bouwen. Eindelijk kunnen we de grootste puist van de stad uitknijpen. Daar zullen veel mensen blij mee zijn, na twaalf jaar", aldus wethouder Yasin Torunoglu in een toelichting op de bekendmaking van de sloop, donderdagavond tijdens de online informatieavond Emma Talks met Steye van Dam over het Emmasingelkwadrant. ,,Want na een lang tijd van gehannes en veel gesprekken zijn we er nu uit. En het is zeker.”