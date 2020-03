Ontslagen en de groei is er uit: ook start-ups in Zuidoost-Brabant lijden onder gevolgen coronavirus

PSV koppelt aanbod van en vraag naar crisishulp aan elkaar via virtueel prikbord

27 maart PSV is vrijdag begonnen met een site waarop aanbieders en vragers van hulp tijdens de corona-crisis met elkaar in verbinding kunnen komen. Inmiddels hebben al meer dan 250 mensen aangeboden om iemand anders te helpen, bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of de hond uitlaten. Of zomaar om een praatje te maken.