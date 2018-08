Ontspoorde patiënte hoeft van officier niet meer de cel in

DEN BOSCH - Een psychiatrisch patiënte hoeft van de officier van justitie niet terug naar de gevangenis nadat ze drie keer ontspoorde in en bij de Groote Beek in Eindhoven.

Officier van justitie Hugo Storij legde het nog even kort uit. Het is echt niet zo dat alle incidenten in psychiatrische klinieken leiden tot een rechtszaak, maar in dit geval vond hij vervolging toch nodig. Al was het maar om het signaal af te geven dat medewerkers van klinieken gewoon hun werk doen en daarbij bescherming verdienen.

Autisme

De verdachte die hij toesprak, Gerlinde van der S. (20) had bij de Groote Beek drie keer voor flinke reuring gezorgd, waarbij het personeel risico had gelopen of zich bedreigd had gevoeld. Drie keer lag daar haar permanente doodswens aan ten grondslag, die nauw samenhangt met een gebrekkige ontwikkeling, chronische ptss, autisme.

Op een dag in augustus vorig jaar trapte Van der S. een verpleegkundige in haar buik. De verpleegkundige was met collega's de separeercel van Van der S. binnen gegaan omdat ze zich daar van het leven wilde beroven door een vest rond haar nek te knopen. Wel frappant dat ze dat vest in in de cel bij zich kon hebben, merkte haar advocaat Elwin Boskma op in een terzijde.

Quote Ik had een schaar meegenomen met de gedachte: Nu moet het echt lukken. Verdachte Gerlinde van der S.

Ruim een week later stond Van der S. midden op de rijbaan van de Boschdijk in Eindhoven in de hoop dat ze overreden zou worden. ,,Ik had een schaar meegenomen met de gedachte: Nu moet het echt lukken. Nu gaat niemand naar me toe komen om me tegen te houden", vertelde Van der S vrijdag in de rechtbank in Den Bosch. Met de schaar dreigde ze in de richting van de beveiligers die haar uiteindelijk meenamen.

Bij het derde incident, in november 2017, belde Van der S. met de mededeling dat ze een pistool had en dat ze daarmee de gang op zou lopen als er niemand naar haar kamer zou komen. Ze had helemaal geen pistool, maar de melding werd zo dreigend ervaren en serieus genomen dat er uiteindelijk een arrestatieteam van de politie aan te pas kwam om Van der S. te overmeesteren.

Gevangenis