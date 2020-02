Ontvoerde Eindhovenaar hield zich bezig met verdovende middelen

Dat de man betrokken lijkt geraakt bij een crimineel conflict. Dat hij zich inliet met illegale zaken was niet voor alle buurtgenoten een totale verrassing. Al had niemand in de Harpstraat duidelijke aanwijzingen dat het niet pluis was op het adres. Ze zagen de Eindhovenaar weinig. ,,Hij was soms weken niet thuis.” Bijna alsof hij niet echt op het adres woonde. Een straatgenote reageert opgelucht wanneer ze hoort dat de politie haar buurman heeft opgepakt. ,,Dan leeft hij in ieder geval nog.”