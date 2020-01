Ontvoerde Eindhovenaar werd gemarteld en moest urine drinken, maar hij zegt niet wat er speelde

Frank Kerkhoff van MMC Veldhoven: specialist in de allerklein­ste ogen

10:00 VELDHOVEN - In Nederland moeten per jaar zo'n zestig te vroeg geboren baby's behandeld worden aan een ernstige oogziekte. Veruit de meesten komen daarvoor terecht bij oogarts Frank Kerkhoff van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. ,,Heel weinig is voor deze kinderen wel heel veel.”