‘Ontvoering’ in Eindhoven blijkt ruzie tussen bekenden

Gilles Holst blijft hèt voorbeeld voor Holst Centre Eindhoven

19:00 EINDHOVEN - Een speeltuin voor knappe koppen, in de geest van het Philips Natlab, met als doel revolutionaire uitvindingen. Dat was in 2005 de opzet van het Holst Centre op de High Tech Campus. Intussen is het gesubsidieerde instituut bevolkt met zo’n 140 ingenieurs van het Belgische Imec Nederland en nog zo’n honderd van TNO Nederland.