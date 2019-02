Ontwapenende verdachte uit Eindhoven stak twee keer toe

DEN BOSCH - Zes jaar cel plus tbs eist de officier van justitie tegen een ontwapenende verdachte die gewapend met een mes een kennis in de hals stak, bij de Primark in Eindhoven.

De voorzitter van de rechtbank kon woensdag in Den Bosch af en toe een beginnende glimlach niet onderdrukken. Voor haar zat Sherman S. (38) uit Eindhoven. Op 30 augustus vorig jaar stak S. rond het middaguur een destijds 17-jarige plaatsgenoot twee keer in zijn hals, waarbij hij een slagader raakte. Het voorval zorgde voor grote consternatie bij het winkelend publiek, op de stoep bleef een plas bloed achter.

Primark

De onomwonden manier waarop S. over de gebeurtenis vertelde, werkte bij vlagen ontwapenend. Hij had die dag voor de zekerheid in het zicht van een camera afgesproken, bij de Primark. Het slachtoffer kwam daar een van S. geleende fiets teruggeven, maar S. was een beetje bang van de 17-jarige, die volgens hem bekend staat als een drugsdealer met een vuurwapen.

S. wilde geld van het slachtoffer, want doordat hij de fiets te laat terug kreeg, was hij een afspraak bij de Voedselbank en zijn bewindvoerder misgelopen. ,,Ik moest schadeloos gesteld worden. Ik gaf hem eerst een prikje in zijn bil met een mes.”

Grimmige kant

De camerabeelden waar S. voor zijn eigen veiligheid op uit was geweest, werden in de rechtszaal vertoond, maar werkten tegen hem. Te zien was hoe hij in een flits uithaalde. De grimmige, onberekenbare agressieve kant van de innemende S. was vol in beeld.

S. verklaarde dat hij stak omdat het slachtoffer in een nektasje rommelde. S. vreesde dat er een vuurwapen uit dat tasje te voorschijn zou komen. ,,Ik stak uit voorzorg, ik denk vooruit.”

Onzichtbaar

Punt was: dat rommelen in een tasje was niet in beeld, al dacht advocaat Job Knoester nog wel dat de handen van het slachtoffer een paar tellen onzichtbaar waren en het op dat moment gebeurd kon zijn. Officier van justitie Wineke Wichern vond niet dat S. uit noodweer had gehandeld. Ze wees erop hij twee keer eerder is veroordeeld voor soortgelijke plotselinge steekpartijen en dat de reclassering de kans op herhaling groot acht.

De reclassering betwijfelt ook of de verstandelijk matig ontwikkelde S. zijn leven wel echt wil beteren. Wichern vond zes jaar cel op zijn plaats, gevolgd door verplichte opname in een tbs-kliniek.

Bedeesd