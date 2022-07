Ontwerper van de Eindhovense waterbollen overleden: Wim Quist werd 91 jaar

PSV kan na een helft met lentekrie­bels gaan fijnslij­pen en blijft alert op de transfer­markt

Ook in topvoetbal is het enorm fijn als dingen ineens vanzelf lijken te gaan. Lange ballen die aankomen, aannames die lukken, combinaties die vloeiend lopen: PSV had zaterdagavond in de eerste helft tegen Villarreal genoeg van die momenten. Het leverde lentekriebels op, die nieuwsgierig maken naar de kracht van PSV in dit seizoen.

