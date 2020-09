Ontwerper van zeilconstructies in Eindhoven: ‘Eigenlijk doe ik hetzelfde als wat het circus honderd jaar geleden deed’

Buitenaard­se wezens moeten voor gezellig­heid zorgen in winkelcen­trum Eckart

17 september Trots wijzen Risiano Ramlal en Rosita Chen van basisschool Tweelingen het door hen beschilderde stukje vliegende schotel aan tijdens de onthulling van het kunstwerk in winkelcentrum Eckart in de Orionstraat. Onder de oplichtende UFO is een ontmoetingsplek gecreëerd met verschillende zitjes. Deze worden al meteen tijdens de onthulling getest door de bewoners van seniorenflat Andromedaplaats, de buren van het winkelcentrum die ook meehielpen aan het kunstwerk.