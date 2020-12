Ontwerpers maken toch feestje van stadsjubileum

Vanwege de heersende pandemie pakte het eeuwfeest Eindhoven 1920-2020 anders uit dan de gemeente had voorzien. Bijeenkomsten waren niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente Atelier NL gevraagd iets passends te organiseren.

In de keuken van het atelier in een voormalige kerk aan de Bergmannstraat vertellen Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk over hun ambitie voor een dialoog over productiemethoden op het kruispunt van design en wetenschap. Vaak werken ze met keramiek en glas, maar ook met hout blijken ze goed uit de voeten te kunnen. Bij de uitvoering van de opdracht komt ‘verbinding’ steeds terug in de initiatieven, die vorm geven aan de drieledige slagzin.

Eer gisteren

Op 20 november zijn er in Eindhoven vijf krimlinden inde verschillende stadsdelen geplant als gedenkboom ter ere van het jubileum. Misschien is ze een lang leven beschoren en maken ze veel mee, zoals de monumentale bomen die kunnen worden ontdekt tijdens de audiotour WildHout Bomen Wandeling.

,,Aanvankelijk was het idee dat boomexpert Tom van Duuren groepswandelingen in de verschillende stadsdelen zou houden”, zegt Van Ryswyck. ,,Uiteindelijk heeft hij vijf audiotours ingesproken, één voor elk stadsdeel.” Die zijn te downloaden via ateliernl.com en tijdens de individuele wandeling te beluisteren via de telefoon.

In Stratum neemt Van Duuren de wandelaar mee langs de platanen op het Sint-Jorisplein, de Libanese ceder in de Pastoor Sickingstraat, de rode beuk naast het Parktheater en twee bomen in het Stadswandelpark: de treurbeuk bij de volière en de zuilvormige beuk aan de Boutenslaan naast de studentenflat. Steeds vertelt hij over de geschiedenis van de boom en soms mijmert hij over de toekomst. Ook in Gestel, Strijp, Woensel en Tongelre komen vijf locaties aan bod.

Vier vandaag

Bij de junistorm van vorig jaar zijn in Eindhoven duizend bomen gesneuveld. Een daarvan was een grote els. Atelier NL heeft er driehonderd ronde stokken van elk 40 centimeter lang van gemaakt. Van Ryswyck en Sterk dagen Eindhovenaren uit er een alternatieve kerstboom van te bouwen.

Sterk wijst naar een van de stokken. ,,We hebben er gaatjes in geboord. Daar kun je potloden of kersttakjes insteken zodat het een boompje wordt. We hopen dat mensen ons foto’s sturen van wat ze ervan gemaakt hebben!” Aanmelden via de website.

Maak morgen

Op verzoek van de gemeente gaat Atelier NL op zoek naar honderd particulieren of bedrijven langs de Ring die een jonge lindeboom in hun tuin willen. Ze worden verdeeld over de vijf stadsdelen. Daarmee wil de gemeente investeren in de toekomst en de stadsdelen onderling verbinden. ,,Dat was ook de bedoeling van de Ring”, zegt Van Ryswyck. Bovendien dragen bomen door de opname van CO2 bij aan de luchtkwaliteit en aan verkoeling in hete zomers.