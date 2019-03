Nu nog is het een overbelaste verkeersader tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard. Een weg die met zijn drukke verkeer al veertig jaar de leefbaarheid en de veiligheid in de woonkernen aantast. Maar als in 2021, na vele jaren van discussie én acties, de Westparallel wordt opgeleverd, is dat een uitgelezen kans om van die oude N69 én directe omgeving een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken.