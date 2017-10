Ontwerpster uit Eindhoven maakt gezonde bonbons voor zwangere vrouwen

"Als je zwanger bent is voeding heel belangrijk. Een zwangere vrouw weet precies wat ze niet mag eten. Maar net zo belangrijk zijn de voedingstoffen die je dan juist extra nodig hebt, zoals foliumzuur, ijzer of vitamine D", zegt Jansen. "Zwangere vrouwen hebben vaak onbedwingbare zin in iets lekkers. Met Chocobombes kunnen ze onbezorgd snoepen en genieten."

Andere voedingstoffen

Een zwangerschap bestaat uit drie trimesters. In die periodes zijn steeds andere voedingstoffen belangrijk. Daarom ontwikkelde Jansen negen bonbons: drie voor ieder trimester. "Bij de vullingen is niet alleen rekening gehouden met smaakcombinatie, ook de wisselwerking tussen twee verschillende voedingsstoffen speelt een rol", legt ze uit. "Het eerste trimester heeft bijvoorbeeld een bonbon gevuld met spinazie en sinaasappel. Foliumzuur uit spinazie verkleint de kans op geboorteafwijkingen en vitamine C uit sinaasappel bevordert de opname van foliumzuur."

Jurgen Koens van de Pastry Club in Eindhoven hielp Jansen om de bonbons te maken. Zelf ontwierp ze de verpakkingen en webshop. "Het idee voor de Chocobombes is geïnspireerd op de Chinese geneeskunde. Daar is voeding de basis van je gezondheid. Daar moet het hier ook veel meer naartoe", vindt Jansen.

Aangepaste voeding

"Voeding in de zorg is een groot probleem. Veel oudere mensen verliezen hun smaak en eetlust. Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem. Met aangepaste voeding kan daar iets aan gedaan worden. Met de juiste voeding herstellen patiënten sneller en kunnen ziekten worden voorkomen." Jansen staat niet alleen in die overtuiging. Ook artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen zien steeds meer het belang van de juiste voeding die is afgestemd op de persoonlijke behoefte. Daarom werkt Jansen nu met het Eindhovense Catharina Ziekenhuis aan gepersonaliseerde voeding.

"Nu krijgt iedereen dezelfde maaltijd. Samen met een diëtisten en artsen kijken we hoe we de maaltijden kunnen afstemmen op de behoefte van de patiënten. Dat kost in eerste instantie meer geld", erkent Jansen. "Maar omdat mensen sneller herstellen en eerder uit het ziekenhuis zijn, bespaar je behalve leed uiteindelijk ook juist veel geld."