Ontwerpstudies Fellenoord Eindhoven: groen plein op Neckerspoel

Coalitie­par­tij­en Eindhoven negeren insprekers zorg

9:46 EINDHOVEN - De Eindhovense coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA zien geen reden om de bezuinigingen op zorg te verzachten. Zorgwethouder Renate Richters (GroenLinks) bond hen dinsdagavond in de raadscommissie ook op het hart dat niet te doen, ook al valt het tekort over dit jaar mee. ,,Mensen, we zitten nog niet in de zwarte cijfers. We moeten nu echt doorpakken.”