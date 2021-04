Ontwikkelaar BPD bouwt 120 woningen in plan Diagnostiek voor U/PC Hooftlaan in Eindhoven

Het monumentale pand van het onderzoeksinstituut aan de Stratumsedijk wordt in oude glorie hersteld. Wat daar in komt, is nog niet duidelijk. ,,Daarvoor willen we ook horen welke ideeën er zijn, onder meer in de omgeving”, aldus projectleider Mireille Knape van BPD. ,,Dat geldt ook voor het hele plan: we willen niet zelf te bepalend zijn, maar veel doen met de inbreng van omwonenden, toekomstige bewoners en bijvoorbeeld erfgoedstichtingen. Daarvoor hebben we ook een enquête op onze site staan. Bovendien hebben we wat meer tijd voor de ontwikkeling van het monument, want daar blijft Diagnostiek voor U nog zitten tot de nieuwbouw klaar is. Daar krijgt Diagnostiek voor U ruimte op de begane grond aan de PC Hooftlaan”.