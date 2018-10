Ontwikkelaars betrekken ‘stad’ bij invulling Evoluon Innovation Park Eindhoven

Aan het Evoluon wil de Eindhovense ontwikkelcombinatie niets veranderen, het rijksmonument blijft behouden. Hoogstens worden enkele niet-monumentale delen gesloopt en krijgt het 'luchtschip’ een grondige renovatie, aldus Lee Foolen van Foolen & Reijs Vastgoed in een toelichting. Om de ontwikkeling en exploitatie mogelijk te maken zouden aan de rand extra congresfaciliteiten en een hotel bijgebouwd kunnen worden. Zodat er ook ruimte ontstaat voor extra activiteiten op het gebied van educatie, expositie, kunst en cultuur. ,,Maar de bijgebouwen worden nooit hoger dan de eerste ring van het Evoluon en we bouwen niet op de zichtpunten", aldus Foolen.

De combinatie Foolen & Reijs Vastgoed en Hurks Vastgoedontwikkeling is een van de drie partijen die nog in de race zijn om het Evoluon van Philips te kopen en het te herontwikkelen. De andere twee zijn een groep rond vastgoedbedrijf GEVA BV en Libéma, onder meer eigenaar van de Beekse Bergen en Dierenrijk in Nuenen/Mierlo. Half november moeten zij hun plannen indienen bij Philips dat daarna de uiteindelijke beslissing neemt over de verkoop. Woordvoerders van de andere kandidaatkopers laten weten dat het nu nog te vroeg is om iets over hun plannen te zeggen.

Hotspots

Natuurlijk hebben de initiatiefnemers zelf ook de nodige ideeën voor gebruik van het Evoluon Innovation Park. Het moet een centrale rol krijgen in het Eindhovense netwerk dat verder bestaat uit Strijp-S, High Tech Campus, Brainport Industries Campus en andere hotspots op het gebied van innovatie, techniek en cultuur, aldus Foolen.

Of in de woorden van ‘ambassadeur’ Wim van der Leegte, grondlegger van het VDL-conglomeraat: ,,Het moet geen museum worden maar een markant gebouw over nu en de toekomst. Een Brainport Evoluon, het kloppend hart van de regio, waar we ideeën voor de toekomst presenteren. Een showroom ook voor de competenties van de hele regio. En wat het allerbelangrijkste is, het moet een inspiratiebron zijn voor scholieren en studenten die hun beroepskeuze maken. En ik zou het ook prettig vinden als alle kinderen van 7 en 8 jaar er één keer per jaar komen om geïmponeerd te worden door techniek", aldus Van der Leegte in een filmpje op de site stadsgesprekevoluon.nl.

Volledig scherm Het Evoluon in Eindhoven. © FotoMeulenhof

De ontwikkelaars krijgen steun van ambassadeurs zoals Van der Leegte, Ton van Gool (ooit Effenaar, later cultuurambtenaar gemeente) en Peter Notten (ooit Korein Kinderopvang). Zij staan voor het bedrijfsleven, kunst en cultuur en educatie, thema's die belangrijk zijn bij het opstellen van een programma van activiteiten voor de gebouwen en het park dat ook opengesteld wordt. ,,Want we willen de vroegere rol van het Evoluon in de techniekeducatie terugbrengen en zo de jeugd weer voor techniek interesseren”, aldus Foolen. Daarbij krijgen mogelijk ook de Ontdekfabriek (op Strijp-S) en wetenschapsmuseum NEMO uit Amsterdam een rol.

Gratis

,,In ieder geval stellen we de faciliteiten 25 procent van de tijd gratis beschikbaar aan maatschappelijke initiatieven voor jeugdeducatie, cultuur, design en kunst. Met mensen die zich via de site stadsgesprekevoluon.nl aanmelden gaan we graag in gesprek of we iets vergeten zijn, of er goede andere ideeën zijn", aldus Foolen. Het Stadsgesprek is de voorloper van een platform dat een plan gaat maken voor de definitieve invulling, als de ontwikkelcombinatie het Evoluon daadwerkelijk overneemt.

Volledig scherm Wim van der Leegte, een van de ambassadeurs van het plan Evoluon Innovation Park in Eindhoven. © Foolen & Reijs Vastgoed/Hurks Vastgoedontwikkeling

Voor wonen is volgens Foolen geen plek in de plannen. ,,Dat ligt toch gevoelig en het past ook niet bij de levendige plek die we willen creëren. Het moet een centrum voor álle Eindhovenaren worden, niet alleen voor wie er woont", aldus de ontwikkelaar. Hij stelt nadrukkelijk dat de groep ‘geen financiële drijfveer’ heeft. ,,Natuurlijk is het niet fijn om er jaarlijks veel geld in te moeten steken. Om de toekomst te garanderen moet het goed te exploiteren zijn. Vandaar het congrescentrum met hotel, want anders is het niet levensvatbaar.”

Concrete schetsen kan Foolen nog niet laten zien, daarvoor is het nog te vroeg. Eerst gaat de combinatie Foolen &Reijs/Hurks het gesprek aan met de gemeente Eindhoven. ,,Wat we willen past niet in het bestemmingsplan, dus we vragen de gemeente eerst een principe-uitspraak over het plan. Daarna kunnen we er mee naar Philips.”

Volledig scherm Lee Foolen van Foolen & Reijs Vastgoed, een van de partners in het plan Evoluon Innovation Park in Eindhoven. © Foolen & Reijs Vastgoed/Hurks Vastgoedontwikkeling