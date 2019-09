Ontwikkelaars KnoopXL draaien op voor kosten naamswijziging Eindhoven Centraal

ProRail en NS honoreren het verzoek van de gemeente om het station op te waarderen tot CS per 15 december als de nieuwe dienstregeling ingaat. Daarvoor moeten niet alleen naamborden, vertrekstaten en digitale reizigersinformatie gewijzigd worden, maar ook softwaresystemen die de treinen aansturen. Alles bij elkaar een kostenpost van een à anderhalve ton. Omdat hiermee een wens van Eindhoven wordt ingewilligd, krijgt de gemeente ook (een groot deel van) de rekening. Hoeveel de gemeente Eindhoven exact kwijt is, is nog onderwerp van overleg met ProRail.

Dat is logisch, zegt de woordvoerder, omdat de naamswijziging ook ‘relevant is voor de grootschalige ontwikkelingen rondom het station aan zuid- maar vooral aan noordzijde. Het is van meerwaarde voor toekomstige ontwikkelende én zich vestigende partijen, en andere investeerders", zo luidt de redenering. KOrt samengevat: invoering van de naam Eindhoven Centraal is goed voor partijen die hier vastgoed hebben of zich daar vestigen. Ook bij de wijziging van de naam van station Beukenlaan in Strijp-S is de rekening betaald door de partners in het gebied, waartoe onder meer ontwikkelaar Spoorzone BV, de corporaties Sint Trudo en Woonbedrijf en de gemeente behoren.