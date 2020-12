Ontwikkelaars kopen vier scholen in Eindhoven om er 165 woningen te bouwen

EINDHOVEN - Vier voormalige schoolgebouwen in Eindhoven zijn verkocht door de gemeente. Vier particuliere ontwikkelaars gaan hier in totaal zo'n 165 koopwoningen en -appartementen bouwen. Over de vijfde schoollocatie aan de Mainelaan, die verkocht zou worden aan een woningcorporatie, zijn nog geen mededelingen gedaan.

De verkoop levert de gemeente een niet nader genoemd bedrag op. Belangrijk is volgens het persbericht van wethouder Yasin Torunoglu dat de verkoop van gemeentelijk vastgoed op deze manier een bijdrage levert aan de grote woningbouwopgave in Eindhoven. Als de procedures goed verlopen hopen de kopers en de gemeente dat de bouw in 2022 kan starten.

Twee vliegen in één klap

,,Met deze vier ontwikkelingen slaan we twee vliegen in één klap. De woningen die gebouwd gaan worden leveren een bijdrage aan onze woningopgave en we geven de gebieden een opwaardering die ze verdienen. Ook hebben we de markt uitgedaagd om hun ambities voor duurzaamheid te tonen. Daar zijn deze inschrijvers goed in geslaagd. Ik ben blij dat we in verschillende buurten nieuwe betaalbare koopwoningen toe kunnen voegen. Dat is precies waar de bewoners in Woensel behoefte aan hebben”, aldus Torunoglu.

Volledig scherm Plan De Vlinder van Collectief Duurzaam Wonen BV voor de Vitruviuslaan in Eindhoven. Hier wordt het hoofdgebouw van de voormalige Korenaar herontwikkeld, ernaast komt nieuwbouw. De gemeente verkoopt pand en grond. © Collectief Duurzaam Wonen BV /gemeente Eindhoven

De vier locaties zijn gekocht door Collectief Duurzaam Bouwen (Vitruviusweg), Van Grunsven Ontwikkeling (Vlokhovenseweg), VORM (Jan Heynslaan 4 in Mensfort) en PPO (Generaal Coenderslaan/Generaal De Collaertpad). De kopers moesten niet alleen een bieding doen, ze moesten ook plannen maken voor de invulling van de vier locaties. Uit plannen die nog uitgewerkt moeten worden, blijkt dat de ontwikkelaars een programma met voornamelijk goedkope en middeldure koopwoningen tot 350.000 euro realiseren. Middeldure huurwoningen - een ander speerpunt van het Eindhovense woningbouwbeleid - zitten er niet bij. Daar is geen reden voor opgegeven.

Hoofdgebouw Korenaar blijft staan

Het voormalig hoofdgebouw van basisschool de Korenaar aan de Vitruviusweg - de school zelf is verhuisd naar de Gerretsonlaan - wordt verbouwd tot appartementen in het plan van Collectief Duurzaam Bouwen, een groep ondernemers. Er rondomheen komt circulaire nieuwbouw. In totaal komen hier zo'n vijftig woningen voor starters, senioren en tweeverdieners rond een groene binnentuin.

Volledig scherm Oude meisjesschool aan de Vlokhovenseweg. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Aan de Vlokhovenseweg is behalve het BACS-gebouw ook het naastgelegen pand uit 1980, waar tot de brand in 2017 school De Rungraaf voor speciaal onderwijs zat, verkocht. De Henri van Abbestichting pleitte er eerder voor dat het oude gebouw en de omgeving goed beschermd moeten worden. Bouw- en ontwikkelbedrijf Van Grunsven heeft hiervoor onder de naam Lourdeshof een plan gemaakt met 20 bakstenen koopwoningen aan de collectieve binnentuin met speelelementen voor kinderen. Het monumentale oude schoolgebouw wordt omgebouwd tot vier appartementen.

Volledig scherm Plan ROOT van ontwikkelaar VORM voor Jan Heynslaan 4 in Eindhoven. De voormalige school hier wordt door de gemeente verkocht. © VORM/gemeente Eindhoven

Ontwikkelaar VORM uit Rotterdam realiseert aan de Jan Heynslaan zijn eerste project in Eindhoven onder de titel ROOT. Hier komen 55 appartementen voor jonge stellen, gezinnen en senioren, aan een collectieve binnentuin en een openbaar park.

Goedkope koopwoningen goedkoop houden

Het plan Mr. Jan in de Generalenbuurt van Peters Projectontwikkeling BV uit Schaijk behelst 36 goedkope en middeldure koopappartementen voor starters. Ook hier liggen de woningen aan een tuin rondom het appartementencomplex. PPO wil de woningen ook in de toekomst ‘goedkoop’ houden door ze via een woningcorporatie aan te bieden, zoals Trudo dat doet met Slimmer kopen.

Volledig scherm Plan Mr. Jan van Peters Projectontwikkeling BV aan de Generaal Coenderslaan/Generaal De Collaertpad in Eindhoven. De voormalige schoollokalen worden verkocht door de gemeente. © PPO/gemeente Eindhoven