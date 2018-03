'Onverantwoord om met kleine kinderen te blijven wonen': Eindhoven laat onveilige woning ontruimen

EINDHOVEN - Bewoners van een woning in het Eindhovense Stratum zijn op last van de gemeente ondergebracht in een hotel omdat het pand waarin ze woonde volgens de gemeente onveilig is. Bij een controle werden zoveel gebreken geconstateerd dat het volgens de gemeente onverantwoord was om de bewoners (waaronder kleine kinderen) nog langer in het pand te laten verblijven.

De controle werd uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventie Team (BITE) van de gemeente Eindhoven. Van de eigenaar van de woning werden nog twee panden in Stratum gecontroleerd. Ook daar werden overtredingen geconstateerd. Hier gaat de gemeente nader onderzoek doen en wordt er een handhavingstraject opgestart. Over het ontruimde pand is de gemeente al in gesprek met de gemeente. Hij is inmiddels aan de slag om de situatie in de woning te verbeteren.

Het interventieteam controleerde ook een pand in Woensel. Dat was, zonder dat de eigenaar hiervoor de vergunningen had, in gebruik als kroeg. Er werden meer overtredingen geconstateerd en de gemeente start hier een handhavingstraject.