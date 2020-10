Onvergetelijke kamermuziek door Hagen Quartett

Gelukkig maar, het bracht de luisteraars - met ruime onderlinge afstand verdeeld over de grote zaal - een avond onvergetelijke kamermuziek. Kwartetspelen komt nauw. Het is precies waar dit Oostenrijkse strijkkwartet goed in is, in ‘nauw’ spelen. Het heeft misschien te maken met de familieband - drie van de vier komen uit hetzelfde gezin - het kan liggen aan de perfecte afstemming van de vier oude Italiaanse strijkinstrumenten, maar een belangrijke reden is waarschijnlijk de enorme ervaring die ze met z’n vieren gedurende meer dan dertig jaar hebben opgedaan en die niet heeft geleid tot routinematig spel, maar tot verfijning van samenspel en klank, van kennen en aanvoelen van elkaar.