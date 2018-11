‘Onwaarschijnlijk dat één overvaller vier keer toesloeg rond Eindhoven’

EINDHOVEN - Vier keer ging het om een man met een mes. Toch is het nog maar zeer de vraag of onder de vier overvallen die woensdagavond plaatsvonden in en rond Eindhoven de handtekening staat van dezelfde dader.

Man, blank, gezet postuur, een jaar of 25 en een groot keukenmes als wapen. Het signalement van de man die rond 21.00 uur een greep in de kassa deed bij New York Pizza in Eindhoven, kwam de Thijs van Rijen wel heel erg bekend voor.

De regiomanager bij tankstationketen De Haan, zag op de camerabeelden hoe een overvaller met een soortgelijk uiterlijk dik drie uur eerder zijn filiaal aan de Huizingalaan in Eindhoven overviel. “Ik weet niet of het dezelfde man is, maar het is wel heel toevallig”, zegt Van Rijen.

Vier overvallen

Dat viel ook de politie op. Op één avond werd zij geconfronteerd met vier overvallen in dezelfde regio. Tegen 17.45 uur werd een tankstation aan de Huizingalaan in Eindhoven overvallen. Even na 18.30 uur was het raak bij de Lidl aan het Wilhelminaplein in Best. Rond 21.00 uur werd een filiaal van New York Pizza in Eindhoven overvallen en rond 22.00 uur had een overvaller het gemunt op de Albert Heijn aan de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven.

“Qua tijdspad zou het door dezelfde persoon kunnen zijn gedaan”, begrijpt een politiewoordvoerder het vermoeden van één dader. “Alle vier de keren ging het ook om een man met een mes. Maar verder zijn er ook verschillen. Bij een van de overvallen ging het om een getinte man, bij de Lidl in Best was de overvaller fors. Het is niet zo dat er een direct verband is tussen de overvallen. Maar goed, dat moet verder onderzoek uitwijzen.”

Tientjeswerk

Dat één man voor alle vier de overvallen verantwoordelijk is, lijkt dus heel onwaarschijnlijk. Maar mogelijk geldt dit wel voor de twee overvallen in Eindhoven. Er is namelijk nog een overeenkomst tussen de overval op het tankstation en de pizzeria: beiden keren was de buit ‘tientjeswerk'.

Voor het tankstation aan de Huizingalaan was het de zoveelste overval. Ook in 2014, 2008, 2007 (2x), 2006 en 2004 was het raak, blijkt uit een blik in het krantenarchief van het ED. Regiomanager Van Rijen maakte alleen die in 2014 mee. “Het is niet meer zoals vroeger. We zien de laatste jaren juist steeds minder overvallen bij onze filialen. Er zit minder geld in de kassa, we hebben meer camera's en de medewerker zit in een veilige cabine. Alleen was dit keer de overval zo vroeg, dat de collega daar nog niet in zat.”

Trauma