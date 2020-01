‘Onze moeder wilde vechten tegen kanker maar dat mocht niet meer van de artsen’

Zingend en fluitend ging ze door het leven. Zelfs toen Annemarie Vertegaal het bar slechte nieuws over haar gezondheid kreeg, hield positiviteit haar op de been. Vastbesloten was ze om te strijden, samen met haar man, met wie ze bijna 45 jaar getrouwd was. Volgens de artsen van het Catharina Ziekenhuis takelde haar lichaam in de weken voor haar overlijden echter snel af door de kanker die woekerde: haar lichaam was op. De situatie leidde tot paniek bij Annemarie. 'Haal me hier weg, want ze willen me hier dood hebben', zou ze haar kinderen vlak voor haar overlijden hebben toegefluisterd. Ze was 64 toen ze in maart 2019 overleed.