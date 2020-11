Onzeker perspectief maakt Eindhoven voorzichtig met miljoenenoverschot

EINDHOVEN - Met het oog op de tweede coronagolf en de onbekende economische gevolgen is het gemeentebestuur van Eindhoven voorzichtig met geld dat over is.

De gemeenteraad steunt het voorstel om het miljoenenoverschot opzij te zetten voor de onzekere periode die in het verschiet ligt. Een poging vanuit de oppositie om nu al geld los te weken voor extra steun aan mensen die werkloos raken, mislukte gisterenavond.

Tegen een stootje

Eindhoven staat er na jaren van tekorten weer goed voor. De gemeente stevent dit jaar af op een overschot van 22 miljoen euro terwijl rekening werd gehouden met een tekort.

Het college van B en W wil de hand desondanks op de knip houden en de spaarpot verder vullen tot ruim boven de minimumnorm. ,,Het weerstandsvermogen blijft boven de norm zodat we tegen een stootje kunnen’’, zei wethouder Stijn Steenbakkers.

En hoewel de werkeloosheid nog meevalt, predikte de wethouder behoedzaamheid. ,,We kunnen nog niet fluitend het nieuwe jaar in. We moeten realistisch en prudent zijn. We hebben financiële ruimte maar we zitten midden in de tweede coronagolf en we weten nog niet welke financiële gevolgen dit heeft. We moeten voorlopig rekening houden met de onzekerheid.’’

Begeleiding werklozen

D66 stelde voor om bijna 10 miljoen euro van het overschot volgend jaar te reserveren voor begeleiding van meer werklozen naar een baan. Volgens de oppositiepartij is er geen reden om de spaarpot beter te vullen dan strikt noodzakelijk is. ,,We kunnen er vanuit gaan dat de werkeloosheid gaat toenemen. Zeker in tijden van crisis kunnen we onze inwoners niet laten barsten als ze steun nodig hebben’’, aldus fractievoorzitter Robin Verleisdonk. Voor het D66-initiatief was alleen steun bij SP, DENK, Ouderen Appèl Eindhoven en raadslid Mary-Ann Schreurs.

Coalitiepartij VVD vond het vooral brutaal dat de partij die mee aan het roer stond toen Eindhoven in de problemen werd gestort het huidige overschot weer wil uitgeven. Coalitiepartner CDA is het ook eens met de voorzichtigheid van het college. ,,We moeten niet te snel vieren dat er geld over is. We moeten heel zuinig zijn’’, zei fractievoorzitter Linda Hofman.

Hulp voor Voedselbank

Wethouder Yasin Torunoglu legde uit dat geld niet het probleem is bij de begeleiding van mensen naar een nieuwe baan. De wethouder rekent er op dat er vanuit het kabinet en de provincie genoeg geld beschikbaar komt. Tevens verwacht wethouder Steenbakkers dat het bedrag van 15 miljoen euro dat Eindhoven reserveerde voor de financiële gevolgen van de coronacrisis voldoende zal zijn.

Partijen die van wethouder Renate Richters de belofte wilden dat ze de Voedselbank financieel helpt als meer Eindhovenaren de komende tijd aankloppen, kregen gehoor. De wethouder vertelde dat ze klaar staat om de Voedselbank te helpen als dat nodig is. Het voedselaanbod verschraalt weliswaar maar ze onderstreepte dat er vooralsnog geen groei is bij aanvragen.